ترامب: تلقيت ردا جيدا من إسرائيل على اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز: تلقيت ردا جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في قطاع غزة.

وأضاف ترامب: الجميع يريد إبرام الاتفاق بشأن غزة ونأمل في إتمامه خلال اجتماعي مع نتنياهو غدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، معربًا عن أمله في الحصول على ضوء أخضر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا لإطلاق صفقة إنهاء الحرب.

 

مراحل متقدمة من المفاوضات

ترامب أوضح أن الأطراف المعنية قطعت شوطًا طويلًا في مناقشة خطة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المباحثات وصلت إلى نقطة حاسمة قد تفتح الباب أمام إعلان اتفاق قريب.

 

انتظار القرار الإسرائيلي

وأكد ترامب أن موافقة نتنياهو تمثل العامل الحاسم في المضي قدمًا نحو تنفيذ الصفقة، مضيفًا أن هناك استعدادًا واسعًا من الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الخطوة.

صفقة لإنهاء الحرب

أشار ترامب إلى أن الهدف من الصفقة المرتقبة هو وضع حد للحرب في غزة وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الاستقرار، مؤكدًا أن نجاحها سيتوقف على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

