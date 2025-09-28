قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز: تلقيت ردا جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في قطاع غزة.

ترامب: تلقيت ردا جيدا من إسرائيل على اتفاق غزة



وأضاف ترامب: الجميع يريد إبرام الاتفاق بشأن غزة ونأمل في إتمامه خلال اجتماعي مع نتنياهو غدا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، معربًا عن أمله في الحصول على ضوء أخضر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا لإطلاق صفقة إنهاء الحرب.

مراحل متقدمة من المفاوضات

ترامب أوضح أن الأطراف المعنية قطعت شوطًا طويلًا في مناقشة خطة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المباحثات وصلت إلى نقطة حاسمة قد تفتح الباب أمام إعلان اتفاق قريب.

انتظار القرار الإسرائيلي

وأكد ترامب أن موافقة نتنياهو تمثل العامل الحاسم في المضي قدمًا نحو تنفيذ الصفقة، مضيفًا أن هناك استعدادًا واسعًا من الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الخطوة.

صفقة لإنهاء الحرب

أشار ترامب إلى أن الهدف من الصفقة المرتقبة هو وضع حد للحرب في غزة وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الاستقرار، مؤكدًا أن نجاحها سيتوقف على التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.