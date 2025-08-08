منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم الدورة التدريبية D للمدربين

تنظم منطقة كرة القدم بالفيوم بالتعاون مع إدارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم، الدورة التدريبية D للمدربين، تقام خلال الفترة من 10 إلى 19 اغسطس الجاري، بنادى المحافظة وستاد الفيوم الرياضى، كما تنظم الدورة التدريبية C خلال الفترة من 17 نوفمبر 2025 حتى 17 فبراير 2026.

الدورات والمشاركين

وقال سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالفيوم إن الدورة D سيشارك فيها 60 من الدارسين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى الذين يرغبون فى الحصول على رخصة ممارسة مهنة التدريب، ومنهم مشاركون من محافظات الجيزة والقاهرة وبنى سويف والاسكندرية، ويشترط الاتحاد المصرى لكرة القدم على من يمارس مهنة التدريب ضرورة الحصول على الرخص التدريبية.

الدورة التدريبية C

وأضاف المدير التنفيذي لمنطقة الفيوم لكرة القدم، أنه سيشارك في الرخصة C ،30 من الدارسين والمدربين، ويحاضر فى كل الدورات نخبة متخصصة في التدريب فى كرة القدم فى الجوانب النظرية والعملية، وتشمل الدورات التدريب والتخطيط والتغذية وعلم النفس الرياضى.

تقام الدورة بإشراف لجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن علاء نبيل والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية السابق.

يذكر أنه سيشارك فى الدورة عدد من اللاعبين الذين لعبوا فى الدورى الممتاز من بينهم أيمن أشرف لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى وطارق طه لاعب بيراميدز وطلائع الجيش وأحمد عبد العزيز لاعب إنبى وهشام نيمار لاعب الاسيوطى ولافيينا وأبو قير بالإضافة إلى 2 من المدربات من الإسكندرية والفيوم.

