السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يخاطب "فيفا" بشأن طلب خاص في كأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب عن طلب خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن البطولة.

 

موعد بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر، بطولة كأس العرب 2025 للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه".

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC": "سنقوم بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص المشاركة في بطولة كأس العرب".

أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو
أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو

 

تعارض كأس الإنتركونتيننتال مع كأس العرب

وتابع: "لدينا لاعبين يشاركون في بطولة كأس إنتركونتينيتال، وسنقوم بضمهم للقائمة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وكلا البطولتين تقام في نفس التوقيت".

وأكمل: "البطولتين في نفس التوقيت، وتحت إشراف "فيفا"، ولدينا لاعبين يشاركون في كأس العالم يوم 13 رفقة بيراميدز وفي حال الفوز والوصول للنهائي سيشاركون رفقة ناديهم يوم 17 في المباراة النهائية، وهذا سيتعارض مع بطولة كأس العرب".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الخطاب سيتضمن إيجاد حلول سواء بالموافقة على زيادة عدد القائمة حتى نتمكن من تعويض الغيابات، أو تنسيق الوقت بين البطولتين، أو إيجاد حل آخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد بطولة كأس العرب أحمد حسن كأس إنتركونتينيتال

مواد متعلقة

حلمي طولان يطمئن على محمد النني هاتفيا بعد إصابته بالدوري الإماراتي

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض وديتين أمام الجزائر في نوفمبر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه المغرب والبحرين في أكتوبر

كأس العرب، منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة تونس

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads