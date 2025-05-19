اتحاد الكرة يقيم دراسة تحليلية لمباريات الدوري للحصول على الرخصة A5

اتحاد الكرة، بدأت اليوم الاثنين، فعاليات الكورس الثالث من رخصة التدريب A5 والتي تستمر لمدة 6 أشهر بورشة عمل يقودها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم تطبيقًا لتوجيهات الاتحادين الأفريقي والدولي بضرورة متابعة الأحداث المحلية والعالمية وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وتناولت ورشة العمل اليوم مناقشة وتحليل مباريات مسابقة الدوري في جولتها الأخيرة وما تضمنته من الضغوط النفسية التي يتعرض لها اللاعبون في خضم المنافسة على الفوز بالبطولة أو النجاة من الهبوط، وكيفية تعامل المدربين معها.

وشارك في أعمال الورشة، عدد من المدربين على رأسهم محمد عبدالمنصف ومحمد ناجي جدو وأحمد صديق وعبدالرحمن فهمي وأحمد رضوان وهامبوريا ومحمد صديق وعمرو الدالي ومحمود صادق وخالد خليل وفايزة حيدر.

يشرف علي رخص التدريب التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني ويقوم بأعمال المنسق العام إيهاب الجندي.

في السياق ذاته، يبدأ الكورس الثالث من رخصة التدريب B بفرع الاتحاد بالقاهره غدًا الثلاثاء 20 مايو وتجري امتحانات الرخصه C بالمنيا يوم الأربعاء 21 مايو.

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