اتحاد الكرة يستقر على رئيس بعثة المنتخب في رحلة المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تكليف النائب أحمد حلمي الشريف عضو المجلس، بتولي رئاسة بعثة منتخب مصر في رحلتها المنتظرة إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في اللقاء الذي يقام يوم 8 أكتوبر المقبل بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر معسكره في القاهرة يوم 5 أكتوبر المقبل، حيث ينضم للمعسكر في اليوم الأول لاعبي الأندية المحلية بجانب بعض المحترفين، على أن تسافر بعثة المنتخب يوم 6 أكتوبر على متن طائرة خاصة إلى المغرب، ويلتحق بالبعثة في المغرب عدد من لاعبي المنتخب المحترفين في الخارج.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز في لقاء جيبوتي الحاسم وحصد النقاط الـ 3؛ لتأكيد تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخ منتخب مصر.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 20 نقطة، ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 15 نقطة.

