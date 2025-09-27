اتحاد الكرة يبرز الميدالية الوحيدة في تاريخ مشاركات مصر بمونديال الشباب

يستعد منتخب مصر للظهور للمرة التاسعة في تاريخه في بطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق اليوم في تشيلي بقارة أمريكا الجنوبية التى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

ويتواجد شباب الفراعنة في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي ونيوزيلندا واليابان.

وقبل بدء الفراعنة مشوارهم اليوم أمام اليابان في المشاركة التاسعة بتاريخ النهائيات، أبرز اتحاد الكرة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي انجاز منتخب الشباب الذي حققه شوقي غريب عام 2001، حينما احتل المركز الثالث في المسابقة العالمية خلف الأرجنتين وغانا بعدما قدم شباب الفراعنة في هذا التوقيت ملحمة كروية.

وتغلب منتخب مصر للشباب في مونديال 2011 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث على الأوروجواي بهدف دون رد سجله النجم محمد اليماني يوم 8 يوليو عام 2001.

وقاد الكابتن شوقي غريب منتخب الشباب بالتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الشباب بالأرجنتين لأول وآخر مرة في تاريخ الكرة المصرية حتى الآن.

ويعد إنجاز منتخب مصر للشباب مواليد 81 الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب في الأرجنتين عام 2001 الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

ويعتبر إنجاز شوقي غريب مع منتخب الشباب عام 2001 من أفضل ما حققته الكرة المصرية.

منتخب مصر للشباب التقي أمام باراجواي، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع " البرونزية " ونجح المنتخب المصرى للشباب، فى الفوز على منتخب باراجواي، بهدف محمد اليماني، ليحقق المدير الفنى للمنتخب المصرى شوقى غريب إنجازا كبيرا يتذكره التاريخ وجماهير الكرة المصرية حتى الآن.



تتويج منتخب مصر للشباب جاء بعد ملحمة كبيرة لمنتخب الشباب بطلها الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب ولاعبي المنتخب الذين نجحوا في إبهار العالم وتأكيد أنه لا مكان للمستحيل في كرة القدم بعدما قدم الفراعنة الصغار ملحمة كروية جذبت اهتمام العالم في هذا الوقت بعدما كان المنتخب قاب قوسين أو أدني من توديع دور المجموعات بعد الهزيمة الكبيرة أمام الأرجنتين 7-1 إلا أن منتخب شوقي غريب عاد وأنهى مشواره في البطولة على منصات التتويج.

شوقي غريب نجح خلال قيادته لمنتخب الشباب في تحقيق المعادلة الصعبة بتحقيق أول ميدالية والوحيدة حتى الآن في تاريخ مصر الكروي حتى الآن، رغم أن المؤشرات كلها كانت تصب في توديع منتخبنا المونديال من الأدوار الأولي بعد التعادل في المباراة الأولى والخسارة من الأرجنتين.

ونجح منتخب الشباب تحت قيادة شوقي غريب قاهر الصعاب في إعادة الأمور لنصابها وأخرج اللاعبين من حالة الخسارة الكبرى أمام الأرجنتين وإعطاء الفريق راحة لمدة يوم من التدريبات بل وعمل جولة في المدينة الأرجنتينية قبل مباراة منتخبنا الثالثة في دور المجموعات لإعادة التركيز للاعبين وإغلاق صفحة مباراة الأرجنتين وهو ما تحقق بالفعل بعد فوز منتخبنا وتأهلنا للدور التالي بعد ذلك.

مشوار منتخب مصر للشباب في مونديال الأرجنتين

ورغم نتائج المنتخب في أولى مبارياته بمونديال الأرجنتين بالتعادل في المباراة الأولى مع منتخب جامايكا سلبيًا، والخسارة التاريخية في المباراة الثانية أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 7-1 إلا أن منتخب الشباب حقق الفوز علي منتخب فنلندا 2-1 عن طريق وائل رياض وجمال حمزة ثم الفوز علي الولايات المتحدة الأمريكية بثنائية نظيفة أحرزهما وائل رياض "شيتوس" ومحمد اليمانى.

منتخب الشباب أطاح بمنتخب هولندا، وحول تأخره بهدف عن طريق النجم الهولندي فإن در إلي الفوز بنتيجة 2-1 عن طريق المدافع حسين أمين ومحمد اليماني ليفوز الفراعنة الصغار بنتيجة 2-1.

وتلقى المنتخب خسارة مفاجئة أمام غانا بثنائية نظيفة في الدقائق الأخيرة لتمنع مصر من بلوغ النهائي.

والتقي منتخب مصر نظيره باراجواي على المركزين الثالث والرابع، ونجح المنتخب المصري للشباب بقيادة شوقي غريب، في الفوز بهدف محمد اليماني، ليحقق شوقي غريب إنجازًا وحلمًا لم يتحقق من قبل ليقود مصر لمنصة التتويج العالمية.

ويعد جيل منتخب الشباب بقيادة شوقي غريب من أفضل الأجيال في الكرة المصرية، الذي نجح بعد ذلك في مد المنتخب الأول بعناصر مميزة، وكان لهم دور كبير مع المدرب العام لمنتخب مصر شوقي غريب، في جهاز المعلم حسن شحاتة في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010 في إنجاز كبير لم يتكرر في القارة السمراء.

قائمة منتخب الشباب أبطال برونزية العالم

وضمت قائمة منتخب مصر أبطال برونزية المونديال عدد من نجوم الكرة المصرية كالتالي

محمد صبحي، وائل زنجا، شريف إكرامي في حراسة المرمي

أبو المجد مصطفى، محمد العتراوي،أمير عزمي مجاهد، أحمد أبو مسلم، أحمد سمير في خط الدفاع

حسام غالي، محمد شوقي، وائل رياض شيتوس، محمد عبد الواحد، رضا شحاتة، جمال حواش في خط الوسط.

محمد اليماني، محمد محسن أبو جريشة، جمال حمزة في خط الهجوم

أرقام مشاركات مصر في كأس العالم للشباب

وخاض منتخب مصر 32 مباراة في كأس العالم علي مدار 8 مشاركات سابقة حقق خلالها 12 فوزا، مقابل 5 تعادلات و15 هزيمة وسجل 45 هدفا واستقبلت شباكه 45 هدفا.

ويعود آخر ظهور لمنتخب مصر في مونديال الشباب قبل نسخة تشيلي 2025 يرجع لعام 2013، حيث أنهى الفراعنة الشباب في المركز 17 بعد أن حل ثالثا في مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز أمام إنجلترا 2-0 وخسارتين أمام تشيلي والعراق بنتيجة 1-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.