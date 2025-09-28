الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالدوري

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وجه  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة للاعبي الأبيض قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري الممتاز، المقرر لها غدا الإثنين.

رسالة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل القمة 

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" دعائي للاعبي فريق الزمالك الرجالة بالتوفيق إن شاء الله.. أسعدوا الملايين من جماهيركم واكسبوا والفوز حليفكم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

