أستون فيلا يفوز على فولهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد فولهام

افتتح فولهام التسجيل عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 3، فيما تعادل أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أكمل أستون فيلا الريمونتادا بتسجيل هدفين عن طريق جون ماكجين وإميليانو بوينديا في الدقائق 49 و51.

تشكيل أستون فيلا ضد فولهام

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: ماتي كاش- إيزري كونسا- توني مينجز- لوكاس دين.

في خط الوسط: بوجارد- ماكجين- جيوساند.

في خط الهجوم: هارفي إليوت- روجرز- أولي واتكينز.

وجلس على مقاعد البدلاء: ماركو بيزوت- بوبكر كمارا- ماتسين- باو توريس- جادون سانشو- بونديا- ليندلوف- مالين- برادلي بوروس.

تشكيل فولهام ضد أستون فيلا

فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي:

وفي نفس الجولة يحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

