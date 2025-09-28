الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا يفوز على فولهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا وفولهام
أستون فيلا وفولهام في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره فولهام بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة أستون فيلا ضد فولهام 

افتتح فولهام التسجيل عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 3، فيما تعادل أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أكمل أستون فيلا الريمونتادا بتسجيل هدفين عن طريق جون ماكجين وإميليانو بوينديا في الدقائق 49 و51.

 

تشكيل أستون فيلا ضد فولهام 

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: ماتي كاش- إيزري كونسا- توني مينجز- لوكاس دين.

في خط الوسط: بوجارد- ماكجين- جيوساند.

في خط الهجوم: هارفي إليوت- روجرز- أولي واتكينز.

وجلس على مقاعد البدلاء: ماركو بيزوت- بوبكر كمارا- ماتسين- باو توريس- جادون سانشو- بونديا- ليندلوف- مالين- برادلي بوروس.

 

تشكيل فولهام ضد أستون فيلا 

فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي:

Starting XI: 1. Leno, 21. Castagne, 5. Andersen, 3. Bassey, 30. Sessegnon, 16. Berge, 20. Lukić, 8. Wilson, 24. King, 17. Iwobi, 7. Raúl. Subs: Lecomte, Cuenca, Robinson, Reed, Cairney, Smith Rowe, Adama, Chukwueze, Kevin.

وفي نفس الجولة يحتضن ملعب سانت جيمس بارك مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة أستون فيلا ضد فولهام أستون فيلا ضد فولهام فولهام أستون فيلا

مواد متعلقة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: زيزو جاهز للقمة.. منافس الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية.. واتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الأبيض

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

اتحاد الطائرة يعاقب ثلاثي الزمالك والإداري لسفرهم إلى الإمارات دون قرار وزاري

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، بتروجيت يتقدم على المصري بهدف مصطفى البدري في الشوط الأول

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads