الأحد 28 سبتمبر 2025
عصام كامل

زيزو يواصل مشاركته في تدريبات الأهلي استعداد للقمة وتأكد غياب جراديشار

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن  أحمد سيد زيزو واصل مشاركته في التدريبات الجماعية، حيث تواجد في مران الفريق اليوم الأحد، بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة، ليؤكد جاهزيته للتواجد في مباراة الغد أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وظهر زيزو بقوة خلال التدريبات، حيث شارك في جميع الفقرات التدريبية بشكل طبيعي، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس دفعة قوية قبل القمة المرتقبة.

في المقابل، غاب اللاعب وجراديشار عن المران الجماعي بسبب الاصابة، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الغد، ليواصل الجهاز الطبي برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين. 

