7 أسباب وراء "طقطقة" المفاصل، وطرق التخلص منها

أسباب طقطقة المفاصل، طقطقة المفاصل من الأعراض الشائعة الحدوث التى يعانى منها كبار السن والشباب وتسبب لهم الإزعاج خاصة إذا صاحبها آلام بالمفاصل.

وأسباب طقطقة المفاصل، عديدة منها أسباب خطيرة وأخرى عادية ولكن فى كلا الحالتين يجب الكشف والمتابعة لتجنب حدوث أى مخاطر.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن طقطقة المفاصل أو ما يعرف بـ "فرقعة المفاصل" هي أصوات مسموعة تصدر عند تحريك المفصل، أو ثنيه، أو حتى أثناء ممارسة بعض الأنشطة اليومية مثل الجلوس والوقوف أو ممارسة الرياضة، وهذه الظاهرة شائعة جدا، وقد تكون في كثير من الأحيان غير مقلقة، لكنها أحيانا تكون مؤشر على مشكلة تحتاج إلى متابعة طبية.

أسباب طقطقة المفاصل

وأضاف البدوي، أن هناك أسباب عديدة لطقطقة المفاصل، منها:

فقاعات الغاز داخل المفصل، ويتكون السائل الزلالي الموجود داخل المفاصل من غازات مثل الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وعند تحريك المفصل فجأة قد تتكون فقاعات غازية تنفجر مصدرة صوت الطقطقة، وهذا السبب طبيعي وغير مقلق في الغالب.

احتكاك الأوتار والأربطة، وعند تحريك المفصل قد تنزلق الأوتار أو الأربطة على العظام مسببة صوت الفرقعة وغالبا ما يحدث في مفاصل الركبة والكتف.

خشونة المفاصل (الفصال العظمي)، مع التقدم في العمر أو نتيجة تآكل الغضاريف يبدأ العظم بالاحتكاك مما يسبب طقطقة مصحوبة بألم، وهذا السبب مرضي ويحتاج إلى علاج.

إصابات سابقة في المفصل، والإصابات مثل الالتواء أو الكسر أو التمزق قد تترك أثر على المفصل يؤدي إلى فرقعة عند الحركة.

ضعف الغضروف الهلالي في الركبة، وتآكل أو تمزق الغضروف الهلالي قد يسبب أصوات طقطقة متكررة مع شعور بعدم الراحة.

التهاب الأوتار أو الأربطة، والالتهاب يجعل حركة الأوتار على العظام غير سلسة فتحدث أصوات فرقعة.

زيادة الوزن، والوزن الزائد يضع ضغط كبير على المفاصل خاصة الركبتين والكاحلين، ما يزيد فرص سماع الطقطقة.

مخاطر طقطقة المفاصل

وتابع، أن طقطقة المفاصل لها مخاطر عديدة فى الحالات الشديدة، وفي الحالات الطبيعية إذا لم تكن الطقطقة مصحوبة بألم أو تورم أو تيبس، فهي غير خطيرة، بينما الهالات الشديدة لها مخاطر عديدة، منها:-

تآكل الغضاريف، واستمرار الاحتكاك قد يسبب ضعف في الغضاريف على المدى الطويل.

الإصابة بالتهاب المفاصل، خصوصا عند وجود ألم مزمن.

ضعف الحركة، مع مرور الوقت قد يصعب ثني المفصل أو مده.

التعرض للإصابات، مثل تمزق الأربطة أو مشاكل في الغضروف الهلالي.

تشوه المفصل، وفي الحالات المتقدمة من الخشونة أو الالتهاب.

علاج طقطقة المفاصل

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي العلاج الطبيعي، أن من طرق علاج طقطقة المفاصل:-

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية العضلات حول المفصل.

عمل تمارين الإطالة لتقليل تيبس الأوتار.

استخدام كمادات دافئة أو باردة لتخفيف الالتهاب.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتقليل الألم والتورم.

مكملات الجلوكوزامين والكوندرويتين لدعم صحة الغضاريف.

جلسات العلاج الطبيعي تساعد على تحسين مرونة المفاصل.

استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية أو الليزر لتقليل الالتهاب.

جراحة تنظير المفصل لإصلاح الغضروف أو إزالة الأجزاء التالفة.

استبدال المفصل بمفصل صناعي عند التآكل الشديد.

