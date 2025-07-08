الثلاثاء 08 يوليو 2025
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صحة ومرأة

أسباب التهاب المفاصل وأعراضه وطرق العلاج

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

أسباب التهاب المفاصل، التهاب المفاصل من الأمراض المنتشرة بين كبار السن والشباب وللأسف له مضاعفات خطيرة لذا يجب الاهتمام بالعلاج.

وأسباب التهاب المفاصل، عديدة ومعروفة ومزعجة، أبرزها الشعور بالألم عند الحركة، مايجبر المرضى على العلاج.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن التهاب المفاصل هو حالة طبية تصيب المفاصل وتسبب ألم وتورم وتيبس في المفصل أو أكثر، وقد يؤثر على أي مفصل في الجسم، مثل الركبتين، الوركين، الرسغين أو العمود الفقري،و تختلف أنواع التهابات المفاصل، ومن أشهرها الفصال العظمي (خشونة المفاصل) والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب التهاب المفاصل

وأضاف عمارة، تختلف أسباب التهاب المفاصل حسب نوع الالتهاب، وتشمل:

  • تآكل الغضاريف مع التقدم في العمر.
  • الإصابات السابقة في المفاصل.
  • الوزن الزائد مما يضغط على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين.
  • الوراثة، وجود تاريخ عائلي للإصابة.
  • الإجهاد المتكرر على نفس المفصل بسبب العمل أو الرياضة.
  • أسباب مناعية خاصة في التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو خلل في الجهاز المناعي يهاجم فيه الجسم أنسجته الذاتية.
  • العدوى (التهاب المفاصل الإنتاني).
  • أمراض التمثيل الغذائي مثل النقرس نتيجة تراكم حمض اليوريك.
  • نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D والكالسيوم.

أعراض التهابات المفاصل

وتابع، أن من أعراض التهاب المفاصل:-

  • ألم في المفاصل يزداد مع الحركة أو في الصباح.
  • تورم واحمرار حول المفصل.
  • تيبس وصعوبة في حركة المفصل، خاصة عند الاستيقاظ.
  • إحساس بالحرارة في المفصل المصاب.
  • تغير في شكل المفصل في الحالات المزمنة.
  • ضعف العضلات المحيطة بالمفصل.
أعراض التهاب المفاصل 
أعراض التهاب المفاصل 

مخاطر ومضاعفات التهاب المفاصل

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، أنه إذا لم يتم علاج التهاب المفاصل، فقد يؤدي إلى:

  • تلف دائم في المفاصل.
  • تشوهات في الأطراف.
  • فقدان القدرة على الحركة بشكل طبيعي.
  • الإعاقة الدائمة في الحالات المتقدمة.
  • تأثر النفسية بسبب الألم المزمن.
  • مضاعفات قلبية أو رئوية خاصة في حالات الروماتويد.

طرق علاج التهاب المفاصل 

وأضاف عمارة، يعتمد العلاج على نوع الالتهاب، لكن من أهم الطرق:

  • مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، وأدوية مضادة للروماتويد والكورتيزون.
  • العلاج الطبيعي مثلتمارين مخصصة لتحسين مرونة المفاصل.
  • العلاج بالحرارة أو البرودة.
  • الجراحة في الحالات الشديدة، مثل استبدال المفصل.
  • تناول أطعمة مضادة للالتهاب (مثل السمك، الزنجبيل، الكركم).
  • مكملات الكالسيوم وفيتامين D بعد استشارة الطبيب.

طرق الوقاية من التهاب المفاصل 

وللوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل، قدم استشارى أمراض المفاصل، عدة نصائح، منها:-

  • الحفاظ على وزن صحي.
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية العضلات حول المفاصل.
  • تجنب رفع الأشياء الثقيلة أو الحركات الخاطئة.
  • التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
  • علاج الإصابات فور حدوثها لتجنب تطور الالتهاب.
  • متابعة طبية دورية إذا كان هناك تاريخ عائلي أو أعراض مبكرة.
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