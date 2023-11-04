السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أسباب طقطقة المفاصل، وهل هي أمر خطير يستدعي العلاج؟

طقطقة المفاصل،فيتو
طقطقة المفاصل،فيتو

طقطقة المفاصل، أمر يتعرض له الكثير منا في اى وقت حيث يمكن ان تتعرض له الركبتين للطقطقة عند الوقوف، وتظهر طقطقة المفاصل في الرقبة ايضا وتزيد طقطقة المفاصل بشكل أكبر مع التقدم في العمر الامر الذي يسبب قلق لدي من يتعرض لها.

وعلى الرغم من أن صوت طقطقة المفاصل قد يكون أمرًا مثيرًا للقلق، إلا أنه عادة لا يكون أمرًا يدعو للقلق،  بحسب Cleveland clinic 

وأوضحت دراسة طبية حديثة أن طقطقة المفاصل أمر طبيعي وشائع، مؤكدة أنه اذا كانت طقطقة المفاصل يصاحبها ألم أو تورم مستمر، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما لذا  يجب العرض على الطبيب 

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أسباب طقطقة المفاصل

و تشير الدراسة "طالما أنها ليست مؤلمة، فلا بأس بطقطقة المفاصل وإذا كان هناك ألم، فقد تكون لديك إصابة وهناك أسباب قد تؤدي إلى طقطقة المفاصل:

1-رباط أو وتر يمر فوق رباط أو وتر آخر.

2-الضغط السلبي من الجلد واللفافة العضلية المنفصلة.

3- تآكل المفاصل 

تحرك الأربطة أو الأوتار

الأربطة عبارة عن شرائط من الأنسجة الضامة التي تربط العظام ببعضها البعض، وتتكون الأوتار أيضًا من نسيج ضام، وهي تسهل حركة العظام وتساعد على تقليل تأثير الحركة على العضلات.

في بعض الأحيان، إن الصوت الذي تسمعه هو عبارة عن تدحرج هذه الأربطة والأوتار فوق بعضها البعض، وقد تشعر بهذا الإحساس في كاحلك عندما تحركه، أو في ركبتك عندما تقف.

فصل الجلد عن اللفافة العضلية

توضح الدراسة  أن لدينا طبقات مختلفة من الأنسجة ويوجد تحت جلدنا ما يسمى بالطبقة اللفافية. كما أن "الطبقة اللفافية تقع بين العضلات وتفصلها عن الجلد". 

طقطقة المفاصل

وأكدت الدراسة انه  كلما تقدمت في السن، زاد الطقطقة التى يمكن أن تحدث في المفاصل  لأن بعض الغضروف يتآكل كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية" "بعد ذلك، تصبح هذه الأسطح أكثر خشونة قليلًا، وبالتالي تحدث طقطقة عند الاحتكاك.

من أين يأتي الصوت عندما تطقطق المفاصل؟

طقطقة المفاصل هي مثال على السبب الأكثر شيوعًا لفرقعة المفاصل: خروج الغازات من المفصل الزليلي وعندما تقوم بطقطقة مفاصلك، فإن الصوت يأتي من ضغط فقاعات النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون التي تحدث بشكل طبيعي في مساحات المفاصل

هل طقطقة المفاصل تسبب التهاب المفاصل؟

اوضحت الدراسة: "إن الاعتقاد بأن طقطقة المفاصل أمر سيء هو اعتقاد خاطئ"، وحذرت "إذا كنت تكسر مفصلك بشكل مستمر، فسوف تظل تعمل بشكل جيد،  لكن الشعور وكأنك بحاجة إلى كسر مفصل قد يشير في كثير من الأحيان إلى وجود مشكلة.

وقالت الدراسة: «نشعر بالحاجة إلى الطقطقة لأن الضغط يتراكم في المفصل مع مرور الوقت، يعلق المفصل في موضع واحد، ويضيق، لذا تشعر أنك بحاجة إلى كسره وإذا تمكنت من تجنب الضغط على المفصل، فلن تشعر أنك بحاجة إلى طقطقة المفصل 

تبدو الطقطقة جيدة لأنها تزيد من نطاق حركة المفصل. ولكن إذا أصبحت طقطقة المفاصل عادة، فإنك تخاطر بأن تكون الأربطة والأوتار فضفاضة جدًا، فلن تساعد في الحماية من الإصابة.

طقطقة العظام

كيفية منع المفاصل من التشقق

لن تتمكن أبدًا من إيقاف المفاصل من الصرير تمامًا لأنها جزء متوقع من شيخوخة المفاصل.

اكدت الدراسة أن فرقعة المفصل ليست في الواقع ما يخفف الألم: بل هو التمدد السريع للعضلات وألياف الأنسجة الرخوة، التي تحيط بالمفاصل، أثناء تعديل تقويم العمود الفقري. لذا، ليس من المستغرب أن تكون التمارين الرياضية أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على صحة المفاصل.

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 " الحركة تساعد في مرونة المفاصل وعندما تكون جالسًا أو مستلقيًا، فإن السائل الموجود في المفاصل لا يتحرك، وكلما كان الانسان  أكثر نشاطا، كلما زادت مرونة المفاصل وسوف تحدث الطقطقة اعتمادا على كيفية وضع الجسم عند الجلوس والنوم وكيفية استخدام جسمك عند الحركة.

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