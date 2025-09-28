بمشاركة 80 فنانا وتكريم 11 شخصية، رئيس الأوبرا يكشف تفاصيل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها ويديرها المايسترو تامر غنيم، ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

مشاركة 80 فنان وتكريم 11 شخصية بمهرجان الموسيقى العربية 33

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية تضم 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 81 فنان و40 باحث من 14 دولة عربية وأجنبية وهم (الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، المغرب )، حيث تقام فعاليات المهرجان الفنية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية )، مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ومسرح أوبرا دمنهور .

مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 11 شخصية هذا العام، ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب )، اسم الشاعر الهادى آدم ( السودان )، عازف الكولة ابراهيم فتحى (مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، المطرب محمد الحلو (مصر )، المطربة آمال ماهر (مصر).

مسابقة وجوائز مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

وأضاف الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، أن المؤتمر العلمى المصاحب لفعاليات المهرجان هذا العام، يناقش "موضوع الموسيقى العربية فى ظل التحول الرقمى.. آفاق وتحديات" وذلك من خلال 4 محاور هى مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعى، آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى، الرؤى التوثيقية منذ مؤتمر 1932 بالقاهرة وتطورها فى ظل الثورة الرقمية، تحديات إنتاج الموسيقى العربية ( تأليفا وتلحينا وتوزيعا وأداء) فى ظل التحول الرقمي.

أما المسابقة المصاحبة لمهرجان الموسيقى العربية، أشار رئيس دار الأوبرا بأنها تضم ثلاثة أقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 17 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 120 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم واخر من اختياره.

والقسم الثانى خصص للتخت العربى للفئة العمرية من 18 الى 45 عاما على ان يتكون التخت من 5 الى 7 عازفين ويقدم عملا فى أحد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – دونجا ) إلزاميا بالإضافة إلى عمل آخر من اختياره وتم رصد 70 ألف جنيه كجائزة للتخت الفائز، أما أما القسم الثالث يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 الى 12 عاما وتم رصد جوائز للفائزين بإجمالى 90 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب أغنية من اختياره.

مضيفا أن مهرجان الموسيقى العربية 33، يشهد إقامة معرض لفنون الخط العربي للفنان يسرى المملوك يقام فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر الى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، تضم كلا من الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو تامر غنيم مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ،المايسترو الدكتور محمد الموجي نائب مدير المهرجان والمؤتمر، المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، الفنان محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو أحمد عامر، الدكتور سعيد كمال، أماني سعيد.

