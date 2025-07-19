رئيس الأوبرا: انطلاق النشاط الصيفي للأوبرا وهذا سبب اختيار إستاد الإسكندرية لإقامة الحفلات (فيديو)

انطلقت مساء أمس فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بحفل مميز بعنوان الصوفية والحداثة والذي جمع بين الموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي على المسرح المكشوف.

قال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية: "نفتتح فعاليات النشاط الصيفي بأولى حفلات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف 2025، كما يشهد أستاذ الإسكندرية أيضًا مجموعة من الحفلات المتميزة".

وأكد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، أنه لأول مرة تقدم حفلات النشاط الصيفي على إستاد الإسكندرية العريق، والذي تم اختياره لعدة أسباب منها أقدم إستاد في مصر وقارة إفريقيا حيث أنشئ عام 1929، وذو طراز معماري خاص ويحوي آثر من سور الدولة الإسلامية بالإضافة إلى موقعه، مشيرًا إلى أن شهور الصيف هي التي يجرى فيها أعمال الصيانة للمسارح، ولذلك لم نقم حفلات النشاط الصيفي على مسرح سيد درويش، والحرص على فتح مجال أكبر للجمهور للاستمتاع بالعروض الفنية، فالحفلات متنوعة بين فرق جماعية وفنانين الأوبرا والمطربين كالفنان إيهاب توفيق والفنان هشام عباس، وفرق شبابية كفرقة وسط البلد والفنانة نسمة عبد العزيز.

وأضاف أن دار الأوبرا المصرية، تجرى الآن استعداداتها لانطلاق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء أيضًا.

برنامج حفل افتتاح المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وتضمن برنامج حفل افتتاح المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء نخبة من أبرز مؤلفات الموسيقار فتحى سلامة التى صاغها فى قوالب فنية معاصرة لتمتزج بأبيات من القصائد الصوفية التراثية التي ينشدها الشيخ محمود التهامى منها للعشق إنشادي، زدنى بفرط الحب، قمر، لحي الله قلبى، البردة، يا ليلة الوصل، الله كريم، رسمتك يا حبيبي، المسافر (أنا المشتاق)، وجه فؤادك للإله، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم، الله فوق القدر.

ويأتي الحفل استكمالًا لمشروع الصوفية والحداثة المقام بالتعاون بين الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي منذ عدة سنوات بهدف القاء الضوء على اللغة العربية الفصحى والموسيقى الصوفية المعتدلة للوصول لأكبر عدد من الثقافات العالمية المختلفة.

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