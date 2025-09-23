مؤتمر صحفي لمهرجان الموسيقى العربية الـ 33 بالأوبرا الأحد

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء الأحد 28 سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

موعد مهرجان الموسيقى العربية 33

وتقام الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم والتى تأتى فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان.

وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو احمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.

4 محاور بحثية لمؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الـ33

وكانت قد أعلنت دار الأوبرا المصرية المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33 والمقام فى الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل والذى يديره المايسترو تامر غنيم، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شيرين بدر 4 محاور رئيسية تأتي تحت عنوان الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي.. آفاق وتحديات.

المحور الأول: مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعي.

المحور الثاني: آفاق التعليم الموسيقي في ظل التطور التكنولوجي.

المحور الثالث: الرؤى التوثيقية منذ مؤتمر ١٩٣٢ بالقاهرة وتطورها في ظل الثورة الرقمية.

المحور الرابع: تحديات إنتاج الموسيقى العربية ( تأليفا وتلحينا وتوزيعا وأداء) في ظل التحول الرقمي.

الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي

ويأتي موضوع المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 33 انطلاقا من ضرورة مواكبة المتغيرات التي شهدتها مختلف مجالات الحياة في الوطن العربي منذ بداية القرن العشرين وصولا إلى الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم في العقود الأخيرة وبعد أن أثرت للتطورات التكنولوجية على شكل الموسيقى في البلدان العربية وصناعتها وأسلوب أدائها منذ ظهور الأسطوانات في بداية القرن الماضي، مرورًا بالسينما والإذاعة، ووصولًا إلى التطور الهائل المتمثل في الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويشير مفهوم التحول الرقمي إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الحياة، ويمتد إلى الموسيقى مع استخدام الحواسيب والبرمجيات ومنصات البث الرقمي والذكاء الاصطناعي في إنتاج وتوزيع واستهلاك الأعمال الموسيقية ويهدف موضوع المؤتمر هذا العام إلى تناول ما يمكن أن تجنيه الموسيقى العربية من مكاسب وما تواجهه من تحديات في ظل هذه الثورة الرقمية الهائلة وما توفره من قيم معرفية جديدة.

