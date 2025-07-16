أم كلثوم شخصية الدورة 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

بدأت اللجنة التحضيرية العليا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويديرها المايسترو تامر غنيم اجتماعاتها لإعداد خطة العمل الشاملة ورسم المسارات الرئيسية للفعاليات المقامة على مسارح الأوبرا في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025.

استعدادات مكثفة للتجهيز لمهرجان الموسيقى العربية

وقال الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان: إن الدورة 33 تشهد تطويرًا يهدف الى تعزيز مكانة المهرجان كمنصة رائدة للموسيقى العربية في المنطقة.

وتابع: إن الفعاليات تجمع كوكبة من نجوم الطرب والمواهب الشابة كما تعمل على مناقشة الدراسات العلمية للشأن الموسيقي المعاصر، وأشار أن الاستعدادات تجرى بصورة مكثفة لضمان خروج هذه الدورة بصورة تليق بمكانة مصر الحضارية وتعكس الريادة الإبداعية للأوبرا.

اختيار أم كلثوم شخصية مهرجان الموسيقى العربية 33

من جانبه قال المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان: إن اللجنة قررت في أول أعمالها إختيار كوكب الشرق شخصية الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وذلك في إطار إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها.

وذكر أن الاجتماع تناول ملامح البرنامج الفنى للفعاليات، مشيرًا إنه يسعى للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربى وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم، وأضاف إنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التي نجحت في كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال.

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 وهم الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان، المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، المطرب الفنان محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، المايسترو الدكتور أحمد عاطف، الأستاذ هانى حسنى عضو شركة تذكرتى، المايسترو الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أمانى سعيد، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر.

جدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يُعد ركيزة أساسية في الحفاظ على أحد ملامح الهوية العربية ومنصة لتكريم رواد الفن ودعم المواهب الجديدة وجسرًا لتعزيز التواصل الإبداعي بين مصر وأشقائها العرب باعتباره من أهم وأعرق التظاهرات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.

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