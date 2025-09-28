استعدادا لدوري الأبطال، بعثة بيراميدز في مطار القاهرة قبل السفر إلى رواندا (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للتوجه إلى رواندا على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد لمواجهة الجيش الرواندي بطل رواندا في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الأربعاء القادم.

بيراميدز وطلائع الجيش

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا أمس السبت، على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة على حساب طلائع الجيش في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق بيراميدز أزمة لعب المباراة على النجيل الصناعي مثله مثل باقي الفريق المصرية في المواجهات الأفريقية، حيث تقام المباراة علي ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية وهو من النجيل الصناعي.

وحلا لتلك الأزمة، تمسك الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بتعليمات الاتحاد الأفريقي بخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي، لذلك سيخوض تدريبين على ملعب المباراة يومي الإثنين والثلاثاء قبل المباراة.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

يدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

