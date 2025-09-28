الأحد 28 سبتمبر 2025
كيف يعالج بيراميدز أزمة النجيل الصناعي قبل مواجهة الجيش الرواندي؟

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم الأحد إلى رواندا على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد لمواجهة بطل رواندا الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا الأربعاء القادم.

ويواجه فريق بيراميدز أزمة لعب المباراة على النجيل الصناعي مثله مثل باقي الفريق المصرية في المواجهات الأفريقية، حيث تقام المباراة علي ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية وهو من النجيل الصناعي.

وحلا لتلك الأزمة، تمسك الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بتعليمات الاتحاد الأفريقي بخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي، لذلك سيخوض تدريبين على ملعب المباراة يومي الإثنين والثلاثاء قبل المباراة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه، ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

بيراميدز وطلائع الجيش

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا أمس السبت على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة على حساب طلائع الجيش في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

