عمال ميناء جنوة الإيطالي يحبطون عملية شحن سفينة إسرائيلية بالمتفجرات ويتظاهرون ضد الاحتلال (صور)

نشرت وسائل إعلام إيطالية عدة صور لمسيرة شارك فيها عمال ميناء جنوة بعد أن نجحوا في إحباط عملية شحن سفينة إسرائيلية كانت تستعد لتحميل 10 حاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، فإنه فور علمهم بالأمر أعلن العمال الإضراب، واحتلوا محطة سبينيلي، ما أدى إلى وقف عمليات التحميل ومغادرة السفينة من دون الشحنة.

وفي أعقاب ذلك، خرجت مسيرة من الميناء إلى وسط المدينة وسط أجواء احتفالية، فيما أكدت النقابات أن ميناء جنوة لن يكون منصة لتجارة السلاح أو للتواطؤ مع الاحتلال.

