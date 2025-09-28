الأحد 28 سبتمبر 2025
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 66005 شهداء و168162 مصابا

قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 66.005 شهداء و16.8162 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

مئات الآلاف من دون رعاية صحية

وأضاف المكتب الأممي في بيان أمس السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

