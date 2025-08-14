الشرطة اليونانية تمنع هجوم متظاهرين على سفينة سياحية إسرائيلية

طوقت شرطة مكافحة الشغب قرب أكبر ميناء في اليونان منطقة تحيط بسفينة سياحية إسرائيلية وصلت صباح اليوم الخميس، وذلك لمنع مئات المتظاهرين من الاقتراب منها.

وشهدت جزر يونانية والمواني بالبر الرئيسي على طول طريق كراون اريس احتجاجات، تحول بعضها إلى اشتباكات مع الشرطة.

وفي ميناء بيرايوس، بالقرب من أثينا، حمل المتظاهرون اليوم لافتات ولوحوا بأعلام فلسطين من وراء طوق شكلته حافلات شرطة مكافحة الشغب.

وقال منظمو الاحتجاجات، نقلًا عن منشورات للمسافرين، إن جنودًا إسرائيليين خارج الخدمة ضمن ركاب السفينة.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات، يدعى ماركوس بيكريس: " إنهم غير مرغوب فيهم هنا... دماء الأبرياء تلطخ أيديهم، ولا يجب استقبالهم".

يشار إلى أن أحزاب المعارضة اليسارية في اليونان طالبت الحكومة المحافظة بوقف التعاون التجاري والعسكري الموسع مع إسرائيل.

