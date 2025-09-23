نقابة التشكيليين تعلن حل أزمة تمثال محمد علي بعد استجابة محافظ القليوبية

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، في بيان رسمي، عن حل أزمة تمثال "محمد علي" للفنان الدكتور شمس القرنفلي، وذلك بعد استجابة سريعة من محافظة القليوبية وجهاز التنسيق الحضاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت النقابة قد أدانت بشدة ما وصفته بـ "التشويه المتعمد" الذي تعرض له التمثال.

تفاصيل الأزمة والحل

كانت النقابة قد أصدرت بيانًا سابقًا صباح اليوم يدين ممارسات بعض الجهات المحلية والمجهولة التي أدت إلى تشويه تمثال محمد علي، وهو من أعمال الفنان الدكتور شمس القرنفلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

ووصفت النقابة تلك الممارسات بأنها "تعدٍّ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام"، خاصة فيما يتعلق بالتعامل غير المسؤول مع قاعدة التمثال، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من العمل الفني.

وأكدت النقابة في بيانها الجديد أنها تواصلت مع محافظ القليوبية، الدكتور أيمن عطية، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، المهندس محمد أبو سعده، الذين أبدوا استجابة سريعة ومثمرة. وأفادت النقابة بأنه تم الاتفاق على التواصل مباشرة مع الفنان شمس القرنفلي للإشراف على عملية نقل التمثال إلى أحد المواقع المقترحة، مع العمل على تصميم قاعدة مناسبة لحجم العمل الفني، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على القيم الجمالية والبيئة المحيطة به.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمهنية عند التعامل مع الأعمال النحتية، مؤكدة أن أي تغيير أو نقل لمثل هذه الأعمال يجب أن يتم بالتشاور المسبق مع الفنان صاحب العمل والنقابة المختصة. وأضافت أن الفن التشكيلي المصري يمثل "ثروة قومية لا يجوز العبث بها أو التعامل معها بسطحية وعشوائية".

