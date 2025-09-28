بدأت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، معاينة موقع جريمة قتل مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثة شاب غارق في دمائه داخل قطعة أرض زراعية، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تعاين موقع جريمة قتل شاب بطلق ناري في أرض زراعية بشبرا الخيمة

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بسماع دوي طلق ناري ووجود جثة بأرض زراعية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار دماء على نبات دروة سكرية داخل الأرض، وباستكمال الفحص عُثر على جثة شاب يُدعى سيد. ن (25 عامًا)، مقيم بمنطقة مسطرد دائرة القسم، مصابًا بجرح دائري نتيجة طلق ناري أودى بحياته.

استدعت النيابة العامة لمعاينة الجثمان ومكان الحادث، وأمرت بنقل الجثة إلى مستشفى ناصر لتشريحها وبيان السبب الدقيق للوفاة.

وحرر محضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيقات، فيما كلفت المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة، وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة.



