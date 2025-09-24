الأربعاء 24 سبتمبر 2025
المدير التنفيذي للهلال الأحمر تستقبل مجلس إدارة فرع القليوبية

استقبلت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بمقر الهلال العام بالقاهرة، وفدًا من مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر  بمحافظة القليوبية، في لقاء موسع تناول استعراض إنجازات الفرع وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

محافظ القليوبية يستجيب لنداء سيدة كفيفة ويوفر لها شقة سكنية

نقابة التشكيليين تعلن حل أزمة تمثال محمد علي بعد استجابة محافظ القليوبية

المدير التنفيذي للهلال الأحمر تستقبل مجلس إدارة فرع القليوبية وتبحث سبل التعاون لدعم المشروعات الخدمية

وضم الوفد المهندس عبد الحميد رئيس مجلس إدارة فرع القليوبية، والدكتور محمد صبحي أمين الصندوق، وسعد صبري عضو مجلس الإدارة، حيث قدموا عرضًا تفصيليًا لأبرز ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير ودعم للخدمات الإنسانية في مختلف أفرع الهلال بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمعت الدكتورة آمال إمام إلى شرح موجز حول المشروعات الخدمية التي جرى تنفيذها لتعزيز دور الهلال الأحمر في خدمة المجتمع، خاصة في مجالات الإغاثة والدعم الاجتماعي ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وأشادت سيادتها بجهود مجلس الإدارة في تحسين بيئة العمل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم الاتفاق على تسلم دعم جديد من المركز العام للهلال الأحمر، يتمثل في توفير مراتب ومخدات كهدية موجهة إلى دار الطالبات المغتربات بالقليوبية، بهدف تحسين مستوى الإقامة والرعاية المقدمة للطالبات الوافدات من المحافظات الأخرى.

كما شهد اللقاء تأكيدًا على تعهد المركز العام بالمشاركة في إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد، وهو المشروع الذي من المقرر تنفيذه بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بالقليوبية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات الجراحية، ويدعم توجهات الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المستشفيات العامة.

وأكدت الدكتورة آمال إمام في ختام اللقاء حرص الهلال الأحمر المصري على استمرار التعاون مع جميع فروعه بالمحافظات، وتعزيز دورها في تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم المبادرات الصحية والاجتماعية، مشددة على أن تلك الجهود تأتي في إطار رسالة الهلال الأحمر الإنسانية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وخدمة المجتمع.

 

