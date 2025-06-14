نادي الشمال: بغداد بونجاح لعب دورا كبيرا في إتمام صفقة أكرم توفيق

أعرب مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال، عن سعادته بإتمام صفقة التعاقد مع أكرم توفيق اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمال، متمنيا أن يكون إضافة حقيقية للفريق لما يملكه من إمكانيات فنية هائلة يعرفها عنه الجميع.

وكشف مشعل العلي تفاصيل التعاقد مع أكرم توفيق، مؤكدًا أن مفاوضات ضمه بدأت منذ فترة، وقد حرص نادي الشمال على أن تكون في وقت مبكر من أجل حسمها وقبل دخول أندية أخرى على خط التفاوض معه لما يملكه اللاعب من إمكانيات كبيرة تجعله محط أنظار الكثير.



وأشار رئيس جهاز الكرة بالنادي إلى رحلته إلى العاصمة المصرية القاهرة مع أحمد السادة نائب رئيس جهاز الكرة، وبغداد بونجاح نجم وقائد فريق الشمال من أجل بدء المفاوضات مع أكرم توفيق قبل شهور.



وأضاف: وجدنا ترحيبا كبيرا من أكرم توفيق في القاهرة ولعب بغداد بونجاح دورا كبيرا في إتمام الصفقة، ونجحنا في ضم لاعب دولي كبير بحجم أكرم توفيق نتمنى له كل التوفيق والنجاح مع نادي الشمال في الفترة المقبلة.

وتابع العلي تصريحاته في المؤتمر الصحفي لتقديم أكرم توفيق اليوم وقال: أكرم لديه طموحات كبيرة وهو من اللاعبين المقاتلين في الملعب وأعتقد أن تواجده في الشمال سيضيف الكثير مع زملائه اللاعبين من أجل استكمال المسيرة الناجحة للنادي، ومشروعه الكبير الذي أصبح أكرم توفيق جزءا منه.

أكرم توفيق يوقع لنادي الشمال القطري

ووقع أكرم توفيق على عقده الجديد مع نادي الشمال بحضور مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد السادة نائب رئيس الجهاز، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء بعد غد السبت، لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

وتعد صفقة أكرم توفيق باكورة صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم المقبل والذي ينتظر فيه فريقنا تحديات كبيرة، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه الفريق خلال العام الحالي والعروض الجيدة التي نالت اعجاب الجميع، والتي كللها الفريق باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي، وتأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير.

ألقاب أكرم توفيق مع الأهلي

وحقق أكرم توفيق العديد من البطولات مع النادي الأهلي المصري سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة، وكذلك درع الدوري المصري، وكأس مصر، كما شارك في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، بجانب مشاركاته مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة.

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