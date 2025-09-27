الدوري القطري، تعادل سلبي بين قطر والشمال في الشوط الأول

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق قطر أمام الشمال بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

وأعلن الإسباني ديفيد براتس، المدير الفني لفريق الشمال، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قطر.

يحل فريق الشمال بقيادة أكرم توفيق، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره قطر بملعب استاد أحمد بن علي

تشكيل الشمال أمام قطر

يقود أكرم توفيق تشكيل الشمال أمام قطر، حيث يتواجد أساسيًا للمرة الثالثة في الدوري القطري منذ انضمامه للفريق.

تشكيل الشمال أمام قطر، فيتو

أرقام أكرم توفيق مع الشمال

شارك أكرم توفيق في 5 مباريات مع الشمال في الدوري القطري هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الغرافة الماضية.

يتصدر الشمال جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.