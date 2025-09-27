السبت 27 سبتمبر 2025
أكرم توفيق يقود تشكيل الشمال أمام قطر في الدوري القطري

أكرم توفيق بقميص
أكرم توفيق بقميص الشمال القطري، فيتو

الدوري القطري، أعلن الإسباني ديفيد براتس، المدير الفني لفريق الشمال، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

يحل فريق الشمال بقيادة أكرم توفيق، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره قطر بملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل الشمال أمام قطر 

يقود أكرم توفيق تشكيل الشمال أمام قطر، حيث يتواجد أساسيًا للمرة الثالثة في الدوري القطري منذ انضمامه للفريق.

تشكيل الشمال أمام قطر، فيتو
تشكيل الشمال أمام قطر، فيتو

أرقام أكرم توفيق مع الشمال

شارك أكرم توفيق في 5 مباريات مع الشمال في الدوري القطري هذا الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الغرافة الماضية.

يتصدر الشمال جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني.

 

 

