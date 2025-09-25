الدوري القطري، الغرافة يفوز على الريان 3-2 في مباراة مثيرة

تغلب فريق الغرافة على الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري، مساء اليوم الخميس.

أهداف مباراة الغرافة والريان وترتيب الفريقين

وسجل لفريق الغرافة كل من دامي تراوري، وأحمد الجانحي في الدقيقتين 17 و44، وياسين إبراهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 1+90، وسجل للريان روجر غديش هدفين في الدقيقة 42، والدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع الغرافة رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد الريان عند 10 نقاط.

تفاصيل مباراة الغرافة ضد الريان

وبدأ الريان المباراة ضاغطا على مرمى الغرافة ليقود عدة محاولاته حيث كاد رودريغو مورينو أن يفتتح باب التسجيل بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس خليفة أبوبكر في الدقيقة 12.

واستفاد الغرافة من ركلة حرة غير مباشرة نفذها الجزائري ياسين إبراهيمي ليقابلها دامي تراوري برأسية قوية متقنة سكنت يسار الحارس محمود أبو ندى ليعلن عن هدف التقدم في الدقيقة 17.

وأدرك الريان التعادل بعد ضغط وهجمة مرر على إثرها الصربي ألكسندر ميتروفيتش عرضية داخل المنطقة حولها روجر غديش داخل الشباك في الدقيقة 42.

ومن جديد عاد الغرافة للتقدم على مستوى النتيجة بعدما مرر سيف الدين فضل الله عرضية رائعة وجدت أحمد الجانحي الذي اسكنها الشباك في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفهود بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني كان الريان الطرف الأفضل بعدما هدد مرمى الغرافة ليهدر أندريه أمارو فرصة بعد رأسية تصدى لها الحارس خليفة أبو بكر في الدقيقة 73.

ورمى الريان بثقله الهجومي، قبل أن يتعرض غابريل بيريرا لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد، ويحتسب ركلة جزاء، مشهرا في الوقت نفسه البطاقة الحمراء في وجه فابريسيو دياز ليسجل منها غديش هدف التعادل في الدقيقة 84.

واستفاد الغرافة من ركلة جزاء بعد عرقلة حازم شحاتة للاعب أحمد الجانحي نفذها إبراهيمي بنجاح ليمنح فريقه ثالث الأهداف في الدقيقة 1+90.

