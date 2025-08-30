بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يفوز على السيلية 2-1 في الدوري القطري

الدوري القطري، حقق فريق الشمال القطري فوزا ثمينا على مواطنه السيلية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

سجل هدفي الشمال كل من أليكس كولادو في الدقيقة 26 وبغداد بونجاح في الدقيقة 54.

أكرم توفيق يشارك بديلا في تشكيلة الشمال

تواجد الدولي المصري أكرم توفيق على مقاعد بدلاء فريق الشمال ضد السيلية، فيما شارك في شوط المباراة الثاني.

تشكيل السيلية ضد الشمال

وجاء تشكيل الشمال القطري ضد السيلية كالتالي:

حراسة المرمى: بابا كار سيك

خط الدفاع: يونس الحناش، ميلاد تيرمانيني، جيسون موريلو، عوض

خط الوسط: إبراهيمي، أليكس كولادو، محمد ناصر المناعي

خط الهجوم: محمد رفيق عمر، بغداد بو نجاح، تامر صيام

تشكيل الشمال القطري، فيتو

مباراة السيلية أمام الشمال القطري

ودخل الشمال مباراة السيلية وسط معنويات عالية بعدما حقق بداية مثالية في مسابقة الدوري القطري، حيث تغلب على الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على الريان بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، ليجمع 6 نقاط بالعلامة الكاملة وضعته بين فرق المقدمة.

وانضم أكرم توفيق لصفوف الشمال القطري في صفقة انتقال حر، بعد مشوار حافل مع الأهلي، حيث توج بـ6 ألقاب لبطولة الدورى المصرى، و4 ألقاب لكأس مصر، و4 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا، و5 ألقاب لسوبر مصر، ولقبين للسوبر الأفريقى.

وكانت صفقة أكرم توفيق أولى تدعيمات الشمال استعدادًا لموسم ينتظر فيه الفريق تحديات كبيرة، بعد الأداء اللافت في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الدوري في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الريان صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن فرق المربع الذهبي، إلى جانب بلوغه ربع نهائي كأس أمير قطر.

