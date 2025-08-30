السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يفوز على السيلية 2-1 في الدوري القطري

فريق الشمال القطري،
فريق الشمال القطري، فيتو

الدوري القطري، حقق فريق الشمال القطري فوزا ثمينا على مواطنه السيلية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

سجل هدفي الشمال كل من أليكس كولادو في الدقيقة 26 وبغداد بونجاح في الدقيقة 54.

أكرم توفيق يشارك بديلا في تشكيلة الشمال

تواجد الدولي المصري أكرم توفيق على مقاعد بدلاء فريق الشمال ضد السيلية، فيما شارك في شوط المباراة الثاني.

تشكيل السيلية ضد الشمال

وجاء تشكيل الشمال القطري ضد السيلية كالتالي:

حراسة المرمى: بابا كار سيك

خط الدفاع: يونس الحناش، ميلاد تيرمانيني، جيسون موريلو، عوض

خط الوسط: إبراهيمي، أليكس كولادو، محمد ناصر المناعي

خط الهجوم: محمد رفيق عمر، بغداد بو نجاح، تامر صيام

تشكيل الشمال القطري
تشكيل الشمال القطري، فيتو

مباراة السيلية أمام الشمال القطري 

ودخل الشمال مباراة السيلية وسط معنويات عالية بعدما حقق بداية مثالية في مسابقة الدوري القطري، حيث تغلب على الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على الريان بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، ليجمع 6 نقاط بالعلامة الكاملة وضعته بين فرق المقدمة.

وانضم أكرم توفيق لصفوف الشمال القطري في صفقة انتقال حر، بعد مشوار حافل مع الأهلي، حيث توج بـ6 ألقاب لبطولة الدورى المصرى، و4 ألقاب لكأس مصر، و4 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا، و5 ألقاب لسوبر مصر، ولقبين للسوبر الأفريقى.

وكانت صفقة أكرم توفيق أولى تدعيمات الشمال استعدادًا لموسم ينتظر فيه الفريق تحديات كبيرة، بعد الأداء اللافت في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الدوري في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الريان صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن فرق المربع الذهبي، إلى جانب بلوغه ربع نهائي كأس أمير قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشمال القطري السيلية الدوري القطري بغداد بونجاح أكرم توفيق

مواد متعلقة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز على الدحيل 1-0 في الدوري القطري

نجم ليفربول السابق ينتقل إلى الدوري القطري بعد تجربة أهلي جدة

بالقميص 72، الشمال القطري يعلن رسميا التعاقد مع أكرم توفيق

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads