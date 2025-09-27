كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 75 دقيقة (فيديو)

يتقدم فريق كريستال بالاس على نظيره ليفربول، بنتيجة 1-0، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 9 نقاط في المركز الخامس.

ويفتقد ليفربول خدمات هوجو إيكتيكي نتيجة طرده في مباراة دور الـ32 من كأس كاراباو ضد ساوثهامبتون، يوم الثلاثاء الماضي.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من ضمنها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو.

فيما يقدم كريستال بالاس بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر عروضًا مميزة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وهو الفريق الوحيد إلى جانب ليفربول الذي لم يتعرض للهزيمة في البريميرليج هذا الموسم، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوّق على "الريدز" بركلات الترجيح في درع المجتمع، كما فرض التعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الماضي.

