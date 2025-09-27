ترامب يفوض وزارة الحرب باستخدام القوة الكاملة للتصدي لهجمات "أنتيفا" في بورتلاند

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزير الحرب بيت هيجسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي "مزقتها الحرب"، وأيٍّ من منشآت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة.

توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أُوجِه وزير الحرب، بيت هيجسيث، بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب، وأيٍّ من منشآت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة من هجمات "أنتيفا" وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأضاف ترامب في بيانه: "أُفوض باستخدام القوة الكاملة، إذا لزم الأمر"، في إشارة إلى التصدي لهجمات "أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

الاحتجاجات والمواجهات في مدينة بورتلاند

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء هذا التصريح في ذروة الاحتجاجات والمواجهات في مدينة بورتلاند، والتي شهدت توترا متصاعدا بين المتظاهرين والقوات الفيدرالية.

وقد مثل إرسال القوات الفيدرالية إلى المدينة قرارا شديد التباين، أشعل جدلا واسعا حول صلاحيات الحكومة الاتحادية وتدخلها في الشؤون المحلية.

وسبق أن هدد ترامب بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا

يذكر أن ترامب كان قد وقع مرسوما حول تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا، وذلك في أعقاب اغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا الشهر.

مصطلح "أنتيفا" يشير إلى حركة مناهضة للفاشية تتبنى تكتيكات المواجهة المباشرة، ويستخدمها الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الجمهوريين Republicans بانتظام لوصف بعض المحتجين المتطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.