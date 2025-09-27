السبت 27 سبتمبر 2025
ترامب يفوض وزارة الحرب باستخدام القوة الكاملة للتصدي لهجمات "أنتيفا" في بورتلاند

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزير الحرب بيت هيجسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي "مزقتها الحرب"، وأيٍّ من منشآت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة.

 

توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أُوجِه وزير الحرب، بيت هيجسيث، بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب، وأيٍّ من منشآت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة من هجمات "أنتيفا" وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأضاف ترامب في بيانه: "أُفوض باستخدام القوة الكاملة، إذا لزم الأمر"، في إشارة إلى التصدي لهجمات "أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

 

الاحتجاجات والمواجهات في مدينة بورتلاند

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء هذا التصريح في ذروة الاحتجاجات والمواجهات في مدينة بورتلاند، والتي شهدت توترا متصاعدا بين المتظاهرين والقوات الفيدرالية. 

وقد مثل إرسال القوات الفيدرالية إلى المدينة قرارا شديد التباين، أشعل جدلا واسعا حول صلاحيات الحكومة الاتحادية وتدخلها في الشؤون المحلية.

وسبق أن هدد ترامب بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

 

تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا

يذكر أن ترامب كان قد وقع مرسوما حول تصنيف حركة "أنتيفا" تنظيما إرهابيا، وذلك في أعقاب اغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك في ولاية يوتا في وقت سابق من هذا الشهر.

مصطلح "أنتيفا" يشير إلى حركة مناهضة للفاشية تتبنى تكتيكات المواجهة المباشرة، ويستخدمها الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الجمهوريين Republicans بانتظام لوصف بعض المحتجين المتطرفين.

