استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة بينما يعارضها 17%.

%53 من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب

وأظهر الاستطلاع أن 41 % من ناخبي الائتلاف الحكومي يؤيدون خطة ترامب مقابل 33% يعارضونها و72 % من أنصار المعارضة يؤيدون خطة ترامب و4% فقط يعارضونها.

وبالأمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نقلا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب في قطاع غزة.

ترامب يرغب في رؤية نهاية لحرب غزة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده: إن دول العالم أصبحت تحترمنا.

إعلان دولة فلسطينية سيكون بمثابة الانتحار لإسرائيل

وأضاف ترامب: أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة وإعلان دولة فلسطينية سيكون بمثابة الانتحار لإسرائيل.

وكان مصدر مطّلع أكد لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن إدارة ترامب اقترحت خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، تنص على الإفراج عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف المصدر للشبكة الأمريكية، أن الخطة تمت مشاركتها مع قادة عرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت حماس قد اطّلعت عليها، وقد تكون المقترحات قد خضعت لتعديلات خلال الأيام الأخيرة، وإذا تم تسليمها، فمن المرجح أن تُنقل عبر الوسطاء إلى فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن القادة العرب يدعمون الخطة بشكل عام رغم وجود بعض التحفظات، مضيفًا أنهم يرغبون في إنهاء الصراع بسرعة.

ووفقًا للمصدر، فإن الخطة لا تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتنص على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى، وتحظر التهجير القسري من غزة، كما تمنع أي دور مستقبلي لحماس في حكم القطاع.

وتتخيّل الخطة نظام حوكمة انتقالية من طبقتين: هيئة دولية ولجنة فلسطينية، دون وضع جدول زمني لنقل القيادة إلى السلطة الفلسطينية، كما تدعو المقترحات إلى دور للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها لا تذكر شيئًا عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل.

ورغم أن الخطة لا تصل إلى حد إعلان الدعم الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية، إلا أنها تعترف بهذا كطموح فلسطيني، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المقترح، الذي راجعه القادة العرب، سيتمكن من الحصول على موافقة من حماس أو إسرائيل.

