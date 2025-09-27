مباراة النيران الصديقة، مانشستر سيتي يضرب بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

استمر غياب النجم المصري عمر مرموش عن مباريات مانشستر سيتي نتيجة الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب مصر في شهر سبتمبر الجاري أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال.

بدأت المباراة بسيطرة للاعبي مانشستر سيتي من خلال تمريرات قصيرة متتالية في منتصف الملعب، وسط حصار للاعبي بيرنلي في مناطقهم الدفاعية.

وفي الدقيقة 12، أسفر الضغط الهجومي عن هدف تقدم مانشستر سيتي، عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز ماكسيم إيستيفي لاعب بيرنلي هدفا بالخطأ في مرماه، حيث اخترق جيريمي دوكو منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس لترتد وتصطدم بمدافع بيرنلي بعدما حاول إبعادها وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 25، أنقذ مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي، فريقه من هدف محقق بعدما راوغ جيريمي دوكو المدافعين وحاول هز الشباك بتسديدة من مسافة قريبة أبعدها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 38، خطف فريق بيرنل هدف التعادل عن طريق جايدون أنتوني، الذي استغل تمريرة من هارتمان بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، سددها أنتوني مباشرة نحو الزاوية اليمنى للمرمى، ليسجل لفريقه هدف التعادل.

بعدها حاول مانشستر سيتي الضغط بقوة لتسجيل هدف التقدم مجددا، إلا أن الوقت المتبقي لم يسعفه لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر مانشستر سيتي على مجريات الأمور، بحثا عن هدف ثان، حتى الدقيقة 61 التي شهدت تسجيل ماتيوس نونيز هدف السيتي الثاني، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى هيأها هالاند برأسية لتصل إلى نونيز الذي سددها في الشباك.

وفي الدقيقة 65، عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث، والغريب أنه جاء عن طريق النيران الصديقة ومن نفس اللاعب ماكسيم إيستيفي، بعد تسديدة من أوسكار بوب العب السيتي حاول إيستيفي إبعادها لتسكن لاشباك بالخطأ.

وفي الدقيقة 90، أضارف إيرلينج هالاند رباعية لفرقيه مانشستر سيتي، قبل أن يعود هالاند ويسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز كبير للسيتي على بيرنلي بخماسية مقابل هدف.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- روبن دياز - جوسكو جفارديول-نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس- تيجاني ريندرز- سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند

ويجلس على دكة البدلاء كل من: ترافورد- جون ستونز - آكي -ماتيو كوفاسيتش- برناردو سيلفا- أوسكار بوب- مكايدو- موكاسا - ريكو لويس

ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي من 6 مواجهات بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر مباراتين، في حين أن بيرنلي يمتلك 4 نقاط في المركز السادس عشر بالفوز في مواجهة وحيدة والتعادل في مثلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.