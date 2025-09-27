مصرع شخصين سقطا من أعلى سقالة بالدور الـ11 بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال عملهما بالدور الـ 11.

شهداء لقمة العيش، مصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال عملهما بالدور الـ 11 بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوجود بمصرع شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بالدور الـ 11.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن سقوط الضحيتين من السقالة خلال العمل، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى التحفظ على الجثتين بمكان الواقعة لحين وصول النيابة العامة، ونقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وزملاء الضحايا، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.