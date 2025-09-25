محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025.

جاءت توجيهات محافظ القليوبية في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي أكدت على أهمية التزام جميع المحافظات ببدء تطبيق هذه المواعيد لضمان الانضباط في الشارع وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "عطية" أهمية التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتفعيل لجان المتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش للتأكد من الالتزام بالقرار الوزاري.

الهدف من القرار هو تنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة القليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أن الهدف من القرار هو تنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وبموجب المواعيد الجديدة، تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وتمتد حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات.

كما تعمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في العطلات، مع استمرار خدمة "الدليفري" على مدار 24 ساعة. أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.

ويُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفواكه والدواجن وأسواق الجملة، فيما تتولى غرفة عمليات المحافظة المتابعة المستمرة مع المدن والمراكز والأحياء لضمان التنفيذ المنضبط والتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

وأكد "عطية" على ضرورة الالتزام الكامل من جميع المحال والمنشآت بتلك المواعيد، مشيرًا إلى أن أي مخالفة ستقابل بتطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وتماشيًا مع خطة الدولة في تنظيم الأنشطة التجارية وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.