مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع الإسكان القومي

وكانت الأجهزة الأمنية القليوبية تلقت بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت النيابة على جثة المتوفى لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي واستكمال التحريات. 

كما تواصل الأجهزة المعنية جهودها في رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

