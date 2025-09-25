الخميس 25 سبتمبر 2025
قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

الدوري المصري، تنطلق الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل وتشهد الجولة قمة الأهلي والزمالك.

وتفتتح الجولة يوم السبت بـ 4 مواجهات بين المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية، وزد ضد حرس الحدود، والمصري ضد بتروجت، وبيراميدز ضد طلائع الجيش.

وتستكمل الجولة يوم الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك.

 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري


السبت 27 سبتمبر 2025
المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً

زد ضد حرس الحدود – 5:00 مساءً

المصرى ضد بتروجت – 8:00 مساءً

بيراميدز ضد طلائع الجيش – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر 2025
مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025
الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة)

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

