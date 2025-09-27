السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة مصر واليابان في افتتاح مونديال الشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

مونديال الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، التي تقام في ضيافة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في المونديال في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية يوم 30 سبتمبر، على أن يختتم مواجهات دور الأول أمام منتخب تشيلي صاحب الأرض منظم البطولة يوم السبت المقبل 4 أكتوبر 

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكمبيوتر الياباني مياء اليوم السبت 27 سبتمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم 

وأختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني 21 لاعبا، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى كـأس العالم بتشيلي.

وتضم القائمة النهائية المعتمدة من الجهاز الفني 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

مونديال الشباب تحت 20 سنة منتخب اليابان تشيلي اليابان نيوزيلندا موعد مباراة مصر واليابان القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

