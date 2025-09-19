الجمعة 19 سبتمبر 2025
فرز أصوات عمومية الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي (صور)

الأهلي
الأهلي

نشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي عددا من الصور لعملية  فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية على تعديلات لائحة النظام الأساسي. 

وأغلق، باب التصويت في عمومية النادي الأهلي، التي تم عقدها اليوم الجمعة بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

