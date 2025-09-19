إلغاء ودية منتخب الشباب وبنما استعدادا لكأس العالم، تعرف على السبب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والذى يقوده أسامة نبيه إلغاء ودية بنما التى كان مقرر لها خلال الساعات المقبلة بسبب سوء أرضية الملعب ومع مخاوف الجهاز الفني من تعرض اللاعبين للإصابة فى اليوم الأخير قبل إرسال قائمة الفريق النهائية المشاركة فى كاس العالم للشباب الذى ينطلق يوم 27 سبتمبر الجاري.

وكانت المباراة تأتي خلال معسكر شباب الفراعنة بمدينة كوينتيرو الذى يستمر إلى يوم 23 سبتمبر الجاري ويتخلله ودية أخرى مع الفريق الأول بنادي سانتياجو، وهو أحد أندية الصدارة فى دوري تشيلي، وتقام يوم 20 سبتمبر، فى آخر محطات استعداد الفراعنة لكأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وابلغ الجهاز الفني لمنتخب الشباب حماد الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب فى تشيلي برفض خوض ودية بنما بسبب سوء ارضية الملعب.

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب الشباب

اكتملت القوة الضاربة للفراعنة مع وصول اللاعب تيبو جوبريال المحترف فى ماينز قادما من ألمانيا ليرتفع عدد المحترفين في صفوف الفراعنة إلى 4 هم: سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين وعمر خضر نجم أستون فيلا الإنجليزي وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري والمنافسة ستكون طاحنة بين جميع اللاعبين فى ظل تأكيد الكابتن أسامة نبيه على أن جميع اللاعبين على بعد مسافة واحدة والبقاء للأفضل والأوفر مجهودا فى الملعب وأكثر تركيزا فى تعليماته الفنية.

ومر منتخب الشباب بظروف استثنائية خلال فترة الإعداد التى جاءت مضغوطه لظروف خاصة بالأجندة الدولية التي أقيمت مرتين.

الأولى كانت في أعقاب ختام المنتخب مشواره بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى مصر، وحالة الإجهاد والتعب التى لحقت باللاعبين وحالت دون إقامة معسكر للمنتخب.

والمرة الثانية كانت فى شهر أغسطس ولعب خلالها وديتين مع المغرب فى مدينة الرباط وانتهت كلاهما بالتعادل.

وباستثناء ذلك اعتمد الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس على مباريات محلية متدرجة المستوى مع أندية دورى المحترفين ثم أندية الأضواء وكانت البداية مع الأهلى والمحلة وبيراميدز وكذلك مع الجبلين السعودى والشرطة العراقي.

وهنا فى تشيلي الأمور إيجابية وحالة الالتزام والانضباط تسيطر على المنتخب واللاعبون لديهم من الرغبة والإصرار ما يؤهلهم إلى تحقيق أحلام الجماهير فى كأس العالم.

يرأس البعثة فى تشيلي حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، واستعد اللاعبون جيدا للمباراة من خلال التدريب على فترتين صباحا ومساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.