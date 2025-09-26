الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال 12 جثمانًا من ضحايا انهيار مصنع بالمحلة (فيديو)

انتشال الجثمان الـ12
انتشال الجثمان الـ12 من ضحايا حادث انهيار مصنع بالمحلة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار وحريق مصنع الغلايات بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى 12 حالة وفاة وذلك عقب تمكن فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان الأخير من تحت الأنقاض اليوم.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

استشهاد فرد شرطة وإصابة 3 ضباط في حريق مصنع المحلة

كما أسفر الحادث عن إصابة 37 شخصًا غادر منهم 23 مصابًا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات.

وتواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والنيابة العامة متابعة الموقف عن كثب فيما جرى تشكيل لجان هندسية لفحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

انهيار أسر ضحايا حريق مصنع المحلة أثناء خروج 11 جثمانًا من المشرحة (فيديو)

ألمانيا: نرحب بتصريحات ترامب حول معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

من هو المذيع الأمريكي تاكر كارلسون الذي حاصر نتنياهو؟

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

ريال مدريد اتهمه بالفساد، من هو الإسباني أليخاندرو مونيز حكم قمة الأهلي والزمالك؟

خدمات

المزيد

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads