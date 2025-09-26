انتشال 12 جثمانًا من ضحايا انهيار مصنع بالمحلة (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار وحريق مصنع الغلايات بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى 12 حالة وفاة وذلك عقب تمكن فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان الأخير من تحت الأنقاض اليوم.

كما أسفر الحادث عن إصابة 37 شخصًا غادر منهم 23 مصابًا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات.

وتواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والنيابة العامة متابعة الموقف عن كثب فيما جرى تشكيل لجان هندسية لفحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

