مواجهة نارية تنتظر نجوم الأهلي الجدد في الكلاسيكو أمام الزمالك.. تريزيجيه يسعى لكسر عقدة عدم التهديف.. وزيزو في اختبار أول خاص مع ناديه السابق.. وتاريخ المواجهات في صالح الأحمر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الإثنين المقبل، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في الكلاسيكو بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

القمة المقبلة لا تقتصر على الصراع التقليدي بين قطبي الكرة المصرية، بل تحمل في طياتها تحديات خاصة لعدد من نجوم الأهلي، بين من يسعى لتأكيد تفوقه، ومن يبحث عن فك عقدة قديمة، وأخرين يترقبون بصمت كتابة سطورهم الأولى في تاريخ مواجهات القمة.

صفقات الأهلي تحت الاختبار في القمة

الأهلي يدخل القمة مدججا بعدد من الصفقات الجديدة التي تملك سجلا متابينا أمام الزمالك.

ويعد محمد شريف من أكثر صفقات الأهلي المنضمة إلي الأحمر في الصيف الماضي، خبرة بمباريات القمة، حيث سبق له خوض 14 مواجهة أمام الزمالك، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف واحد، ليصبح من أبرز الأوراق الهجومية أمام الغريم التقليدي.

أما أحمد رمضان بيكهام فقد شارك في 14 مباراة ضد الزمالك، سجل خلالها هدفا واحدا، في المقابل، يخوض محمود حسن تريزيجيه القمة المقبلة وهو يبحث عن هدفه الأول في شباك الزمالك، بعدما خاض 7 مواجهات سابقة دون أن يتمكن من التسجيل.

ويملك محمد علي بن رمضان سجلا قويا أمام الزمالك، حيث أحرز 3 أهداف في 5 مباريات، كما شارك محمد شكري في 4 مباريات سابقة أمام الأبيض، وتمكن خلالها من صناعة هدف واحد.

وخاض الحارس محمد سيحا مباراة واحدة أمام الزمالك، استقبل خلالها 3 أهداف، بينما شارك ياسين مرعي، في 5 مباريات ضد الزمالك، تلقى خلالها بطاقة صفراء، دون أن يسهم تهديفيا.

تريزيجيه وكسر العقدة

من بين أبرز اللاعبين المنتظرين، يقف محمود حسن تريزيجيه أمام تحدٍ خاص، فبرغم من خبراته الكبيرة مع الأهلي ومنتخب مصر، إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك الزمالك خلال 7 مواجهات سابقة، وهو ما يسعى لتغييره في لقاء الإثنين.

مواجهة من نوع خاص

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، يترقب المشاركة في اللقاء بعد تعافيه من إصابته، حيث ستكون القمة الأولى له أمام الزمالك فريقه السابق بقميص الأحمر.

وخاض زيزو 18 مباراة سابقة أمام الأهلي بقميص الزمالك، بالإضافة إلى مواجهة أخرى انسحب منها الأحمر، وخلال هذه المباريات، حقق الزمالك 5 انتصارات فقط، مقابل 9 هزائم و4 تعادلات، وساهم زيزو في 6 أهداف أمام الأهلي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

ويطمح زيزو في التسجيل ضد ناديه السابق، لينضم إلى قائمة نجوم تركوا بصمتهم منذ أول مواجهة قمة بعد انتقالهم للأهلي، حيث يشهد التاريخ على لاعبين كتبوا قصصا خاصة أمام الزمالك في القمة الأولى بقميص الأحمر مثل:

مؤمن زكريا سجل ثنائية في موسم 2014-2015 قاد بها الأهلي للفوز 2-0.

إمام عاشور افتتح أهداف الأهلي في نهائي كأس مصر 2022/ 2023 أمام الزمالك ليحصد الأحمر اللقب.

المغربي أشرف بن شرقي سجل هدفا للأهلي في القمة الماضية التي انتهت 1-1.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

