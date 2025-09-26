11 نعشًا في جنازة واحدة، انهيار أسر ضحايا حريق مصنع المحلة (صور)

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، مشهدا مهيبا ومؤلما خلال تشييع جثامين ضحايا الحريق المروع الذي اندلع بمصنع الملابس في المنطقة الصناعية بالمحلة، إثر انفجار غلايات المصنع.

وخرجت 11 جنازة دفعة واحدة وسط حالة من الحزن والانهيار، حيث تعالت صرخات وبكاء ذوي الضحايا مع لحظة خروج النعوش من مشرحة مستشفى المحلة العام في مشهد أبكى الجميع، وخيم بظلاله على القرية والمدينة بأكملها.

وكان الحادث المأساوي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب، وكذلك استشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية أثناء مشاركته في أعمال الإطفاء والإنقاذ، فضلًا عن إصابة 3 ضباط آخرين وعدد من أفراد القوة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية والنيابة العامة التحقيق في أسباب الحريق والانفجار الذي أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى، فيما لا تزال المستشفيات تستقبل المصابين وتقدم الرعاية الطبية لهم.

