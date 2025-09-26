الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد المصابين بحادث مصنع المحلة إلى 37 وجاري البحث عن ناجين

ارتفاع ضحايا حادث
ارتفاع ضحايا حادث مصنع المحلة المنهار

ارتفع عدد المصابين في حادثة انفجار غلايات داخل مصنع “البشبيشي” بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فجر اليوم الجمعة، إلى 37 مصابا، فيما لقي 8 مصرعهم، فضلًا عن انهيار أجزاء كبيرة من المبنى واندلاع حريق هائل داخله، ويجري حاليا البحث عن ناجين.

محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع المحلة ويوجه بدعم الأسر المتضررة (صور)

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

كانت قد شهدت المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، فجر اليوم الجمعة، حادثة انفجار في غلايات داخل مصنع “البشبيشي”، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمباني المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى القصر لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض أملًا في العثور على ناجين بينما تكثف الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمحافظة الغربية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف أسباب الانفجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق مصنع المحلة

محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع المحلة ويوجه بدعم الأسر المتضررة (صور)

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (بث مباشر)

أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads