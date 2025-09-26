ارتفاع عدد المصابين بحادث مصنع المحلة إلى 37 وجاري البحث عن ناجين

ارتفع عدد المصابين في حادثة انفجار غلايات داخل مصنع “البشبيشي” بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فجر اليوم الجمعة، إلى 37 مصابا، فيما لقي 8 مصرعهم، فضلًا عن انهيار أجزاء كبيرة من المبنى واندلاع حريق هائل داخله، ويجري حاليا البحث عن ناجين.

كانت قد شهدت المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، فجر اليوم الجمعة، حادثة انفجار في غلايات داخل مصنع “البشبيشي”، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمباني المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى القصر لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض أملًا في العثور على ناجين بينما تكثف الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمحافظة الغربية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث وكشف أسباب الانفجار.

