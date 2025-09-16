وزير التربية والتعليم: لا رابط بين تسليم الكتب ودفع المصروفات

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد رابط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية، مبينا أن الطالب سيدخل المدرسة منذ اليوم الأول وسوف يتسلم الكتب، أما المدارس التجريبية فالكتب موجودة داخلها وسوف يتم تسديد المصروفات على 4 أقساط.

وزير التعليم: أعمال السنة للصف الثالث الإعدادى سوف يطبق على دفعة الصف الأول الإعدادى

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن أعمال السنة للصف الثالث الإعدادى سوف يتم تطبيقها على دفعة الصف الأول الاعدادى الملتحقين بالعام الدراسى 2025.2026.

وزير التعليم: لدينا 115 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والعام المقبل ستصل لـ 200

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها إلى 115 مدرسة،وهناك خطة لأن تصل إلى 200 مدرسة، حيث تقدم المدارس نموذج تعليمى بمعايير عالمية وتخرج طلاب لديهم مهارات كبيرة تنافس الخريجين فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا

وأشار وزير التعليم إلى أنه كانت هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، مبينا أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو أولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياريا وليس إجباريا.

