جامعة حلوان تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

جامعة حلوان، فيتو
 تُعد المدينة الجامعية بـ جامعة حلوان من الركائز الأساسية التي توفر بيئة سكنية ملائمة وآمنة للطلاب المغتربين، وتعمل على تهيئة مناخ يساعد على التحصيل العلمي، من خلال استقرار سكني ونفسي، لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية عبر الأنشطة، ولبناء روح الانتماء الوطني لدى الطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف كريم سيد مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

وتتضمن المدينة الجامعية عددا من المبانــي وهم: 10 مبانٍ، 5 مبان مخصصة للطلاب، 5 مبان مخصصة للطالبات، عدد الغرف: حوالي 1,297 غرفة، عدد المستفيدين من الإقامة: نحو 3,907 طلاب وطالبات من طلاب جامعة حلوان الحكومية والأهلية والتكنولوجية.

ويتوافر بالمدينة الجامعة بحلوان عدد من الخدمــات والمرافــق حيث توفر المدن الجامعية سكنًا ملائمًا للطلاب القادمين من المحافظات الأخرى، يتميز بقربه من الكليات ومرافق الجامعة، بما يساهم في تقليل أعباء الانتقال وتحسين تجربة الطالب الجامعية.

وفي المدينة الجامعية يتم تقديم ثلاث وجبات يوميًا، تُعد وفقًا لمعايير صحية دقيقة تعتمد على احتياجات الطاقة الحرارية للطلاب، وتخضع لرقابة صحية لضمان الجودة والسلامة الغذائية.

وتوفر المدينة الجامعية الخدمات الطبية لطلابها، حيث يوجد بها وحدة طبية داخل المدينة الجامعية تتضمن سيارة إسعاف مجهزة، كما يوجد نظام دعم صحي لمتابعة الحالات الطارئة.

وتُقام العديد من الأنشطة في المجالات الرياضية، الفنية، الثقافية، الدينية، الاجتماعية كما يُنظم أسبوع شباب المدن الجامعية، ومعسكرات عمل لتحفيز روح التعاون والانتماء، إضافةً إلى حفلات تكريم للطلبة المتفوقين.

ويتم التقديم للمدن الجامعية سنويًا خلال شهر أغسطس، وقد تم فتح باب التقديم للعام الدراسي 2025/2026 حيث يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة "مسكني" التابعة للجامعة:
وهناك عدد من الخطوات للتقديم وهي:
1. الدخول إلى منصة "مسكني"
2. اختيار "جامعة حلوان"
3. ملء استمارة طلب الالتحاق
4. رفع المستندات المطلوبة
5. متابعة حالة الطلب عبر المنصة
كما يشترط للالتحاق بالمدينة الجامعية:
1. أن يكون الطالب مقبولًا بجامعة حلوان للعام الدراسي الحالي.
2. الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
3. الالتزام بجميع لوائح وتعليمات الإقامة داخل المدينة الجامعية.

أما عن شروط القبول الأساسية هي:
- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة حلوان.
- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من المدينة الجامعية سابقًا.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات

