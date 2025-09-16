الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: ندرس تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إلى أن الطالب فى البكالوريا المصرية سوف يتم اختيار الدرجة الأعلى فى كل المحاولات التى يخوضها لتنسيق الجامعة.

وقال الوزير: يتم دراسة تغيير الامتحان، وفى حالة اتخاذ قرار فى هذا الشأن سيتم تغييره على الثانوية العامة، حيث تقوم الامتحانات على فكرة أن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالة.

المدارس اليابانية

كما أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 69 مدرسة، وفى سبتمبر 2026 سوف يصل العدد إلى 100 مدرسة.

أول تعليق من وزير التعليم حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار  طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا 

وأشار وزير التعليم إلى أنه كانت هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأكد أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياري وليس إجباريا، وهو حرية للطلاب وأولياء الأمور.

 

