الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة المعلمين تساند مدرسا تعدى عليه ولى أمر بالضرب في المحلة

نقابة المعلمين، فيتو
نقابة المعلمين، فيتو
ads

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى، بتعدي ولي أمر على المعلم "أحمد السيد أبو نعمة" بالضرب والسب، مما أسفر عن إصابته بخدوش بمدرسة مدينة العمال للتعليم الأساسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في نهاية اليوم الدراسي.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلم، حيث تم مرافقة المعلم لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة برقم "17393"، ونتج عنه احالة ولي الأمر إلى النيابة العامة.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة أحد أولياء الأمور الدخول للمدرسة بالقوة قبل نهاية اليوم الدراسي، وحاول المعلم توضيح أن نظام المدرسة يحدد مكان مخصص لأولياء الأمور لاستلام أولادهم، وبشكل غير مبرر قام ولي الأمر بالتعدي على المعلم بالضرب والسب، وقامت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق المعلم وصون كرامته.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت انعقاد غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وحل أي مشاكل تواجههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المعلمين العرب العام الدراسي المهن التعليمية انطلاق العام الدراسي خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رئيس اتحاد المعلمين العرب غرفة عمليات نقابة المعلمين مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية نقابة المهن التعليمية نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

مواد متعلقة

نقابة المعلمين تفتح باب العضوية لقيد معلمي الحصة

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

جلسة صلح ودفع دية، تفاصيل انتهاء أزمة أنوسة كوتة وعامل السيرك المصاب ببتر ذراعه

القبض على نجل الفنان أحمد رزق بعد اتهامه بخرم طبلة أذن زميله

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

الخلود يخطف فوزا قاتلا من الشباب 2-1 في الدوري السعودي (صور)

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الشتوي

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو الأرز الأبيض بالسوق

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads