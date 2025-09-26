فيريرا يستقر على ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا على الظهير الأيسر الأساسي في مباراة القمة.

محمود بنتايك vs أحمد فتوح

وعلمت فيتو أن فيريرا استقر على الدفع بالمغربي محمود بنتايك في التشكيل الأساسي للزمالك على أن يتواجد أحمد فتوح على مقاعد البدلاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

التقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

