فوائد البامية، تخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي وتنقص وزنك

فوائد البامية، تُعدُّ البامية من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، ولها العديد من الفوائد الصحية، لما تحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.

فوائد البامية لمختلف أجهزة الجسم

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البامية لمختلف أجهزة الجسم عديدة وهامة، ومنها ما يلي:

طاجن البامية

غنية بالألياف:

- تُساعد على تحسين الهضم، ومقاومة الإمساك، وتُنظم حركة الأمعاء.

- تُساهم في الشعور بالشبع، ممّا يُساعد على التحكم في الوزن.

- تُقلّل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

مصدر ممتاز لفيتامين أ:

- يُعزّز صحة البصر والجهاز المناعي.

- يُحافظ على صحة الجلد والشعر.

- يُساعد في نمو وتطور الجنين.

تحتوي على الكالسيوم:

- تُقوّي العظام والأسنان.

- تُقلّل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحتوى على الحديد:

- يُساعد على نقل الأكسجين في الجسم.

- يُحارب الأنيميا.

- يُعزّز صحة العضلات.

تدعم المناعة:

- غنية بفيتامين C وفيتامين B6، اللذان يُعزِّزان وظائف الجهاز المناعي.

- تُحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرّة.

تحمي صحة القلب:

- تُساعد على خفض ضغط الدم.

- تُقلّل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

- تُحسّن من تدفق الدم.

تُنظّم مستويات السكر في الدم:

- تُساعد الألياف على تنظيم امتصاص السكر في الدم.

- تُقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري.

تُعزّز صحة الحامل والمرضعة:

- غنية بحمض الفوليك، الذي يُساعد على نمو الجنين بشكل سليم.

- تُوفّر العناصر الغذائية اللازمة للرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية.

تُخفّف من التوتر:

- تُحتوي على المغنيسيوم الذي يُساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر.

- تُساعد على تحسين جودة النوم.

فوائد ماء البامية:

قد يستغرب البعض أن ماء البامية له فوائد، إلا أن في حقيقة الأمر، يمكنك بالفعل الاستفادة بتناول ماء البامية.

ويمكنك الحصول عليه من خلال نقع شرائح البامية الطازجة النيئة، في كمية من الماء، بعد غسلها جيدًا وتنظيفها.

ويمكنك شرب ماء نقع البامية، والذي من فوائده ما يلي:

- يُساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

- يُحسّن صحة الجهاز الهضمي.

- يُعزّز الترطيب.

- له خصائص مضادة للالتهابات.

- يُحسّن صحة الجلد.

طريقة عمل البامية باللحمة، لغداء شهي ولذيذ

طريقة البامية

طريقة عمل البامية باللحمة، من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، والتي يمكنك تقديمها على سفرتك في وجبة الغداء، كما أنها تصلح للعزومات.

كما أن طريقة عمل البامية باللحمة من الطرق سهلة التحضير، خاصة عند استخدام البامية المفرزة، وتعتبر البامية من الخضراوات، التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، وطعم لذيذ.





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البامية باللحمة، والتي سيعشقها كل أفراد أسرتك، إلى جانب أنها سهلة التحضير.

مكونات عمل البامية باللحمة:

2 موزات لحم، متوسطة

بصلة كبيرة مفرومة

كوبين طماطم مقشرة ومفرومة ناعم (يستحسن الطماطم المعلبة قطع )

مكعبين مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح

نصف كوب اوراق كزبرة خضراء

صنوبر للتزيين (اختياري )

كوبين ماء ساخن

4 ملاعق كبيرة سمن

800ج بامية زيرو

ليمونة صغيرة



طريقة عمل البامية باللحمة:

يسخن السمن على النار، ثم تضاف الموزات وتشوح من الناحيتين حتى تأخذ اللون الذهبي.

يضاف البصل ثم البهارات ويقلب الكل جيدًا.

تضاف البامية ويعصر الليمون فوقها لتفادي ظهور مخاط البامية.

تضاف الطماطم والصلصة، مكعبات المرق ثم الماء ويترك الكل ليغلي على النار.

تنقل البامية واللحم لطاجن فخاري (يستحسن تسخينه مسبقا في الفرن )، ثم تغطى بالفويل وتوضع في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة ونصف.

يرفع الفويل عن وجه الطاجن، وفي هذه الأثناء يقلى الثوم في قليل من السمن، مع الكزبرة الخضراء المفرومة ورشة ملح وفلفل وكزبرة ناشفة.

يسكب على وجه البامية ثم تزين بقليل من الصنوبر المحمص وتقدم بالهنا والشفا.